Filhos de Cid Moreira recorrem à Justiça com habeas corpus após denúncia de calúnia

Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Razendev Simões Moreira, filhos do icônico locutor Cid Moreira, entraram com um pedido de habeas corpus na Justiça após serem denunciados por denunciação caluniosa. O objetivo é trancar a ação penal movida contra eles pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

O caso começou quando os irmãos denunciaram à polícia, anos atrás, supostos maus-tratos cometidos por Maria de Fátima Moreira, esposa de Cid. Na ocasião, afirmaram acreditar que o pai estava sendo vítima de abuso e até mesmo de cárcere privado. No entanto, as investigações não confirmaram nenhuma das acusações, e os dois passaram a ser processados por calúnia.

Segundo a defesa, representada pelo advogado Ângelo Carbone, os filhos do apresentador não tinham a intenção de caluniar a madrasta. No documento obtido com exclusividade pela coluna Fábia Oliveira, o argumento central é que a denunciação caluniosa exige intenção clara de prejudicar alguém com uma acusação sabidamente falsa – o que, segundo o habeas corpus, não teria ocorrido.

A petição sustenta que, no máximo, Roger e Rodrigo agiram com “imprudência ou insensatez”, e não com dolo. Portanto, não haveria elementos para manter a denúncia ativa, já que a tipificação penal exige conduta dolosa, ou seja, proposital.

Ainda de acordo com o documento, os irmãos apenas relataram às autoridades o que genuinamente acreditavam ser verdade, não havendo, portanto, má-fé ou tentativa de manipular a Justiça.

Entenda o contexto

O caso envolve uma disputa pela herança de Cid Moreira. Os dois filhos travam uma longa batalha judicial contra Maria de Fátima Sampaio, viúva do apresentador. Entre as acusações levantadas no passado, estavam desde administração suspeita dos bens do pai até o suposto cárcere privado, todas já descartadas pelas autoridades competentes.

