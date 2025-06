Filme ‘Que Horas Ela Volta?’ é apresentado em praça pública em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o Cineclube Miração e a Migdal Filmes realizaram nesta sexta-feira (6), a exibição do filme “Que Horas Ela Volta?”, na Praça Orleir Cameli, no centro da cidade.

O evento contou com a presença de mais de 350 pessoas que aproveitaram para assistir o renomado filme que já obteve mais 70 premiações nacional e internacional e foi dirigido pela cineasta Anna Muylaert, que está no município conduzindo as gravações do filme “Geni e o Zepelim”.

Ela esteve na apresentação do filme participando de um bate papo com o público e conversando sobre o filme, bastidores do cinema e sua experiência de estar em Cruzeiro do Sul. O evento pra praça central da cidade contou com a participação de 3 empreendedores que aproveitam o evento para vender alimentos e bebidas.

Objetivo do evento foi promover o acesso gratuito ao cinema, estimular a reflexão e o diálogo sobre temas sociais, valorizar a produção audiovisual brasileira e fortalecer a agenda cultural do município.

A produtora Anna Muylaert disse estar encantada com a cidade e garantiu que no próximo ano pretende reunir mil pessoas para o lançamento do filme “Geni e o Zepelim” no município.

“Estou muito encantada com o Cruzeiro do Sul. Eu estou recebendo muita mensagem das pessoas que estão fazendo figuração, dizendo que estão encantadas com o processo, que querem fazer mais. A Lana, que eu falei, é uma pessoa daqui que trabalhou no figurino e que acredito que vai seguir, talvez até fora daqui. E eu não sei se vai abrir um polo, isso depende muito de políticas públicas também, mas eu acho que alguma semente de criatividade ou de um mundo novo, eu acho que a gente trouxe alguma coisa para vocês. Com certeza, vocês deram muita coisa para a gente. Ontem o Seu Jorge foi embora e ele falou, olha, eu só quero lhe agradecer por ter trazido para cá, assim, porque eu conheci esse lugar. Tem algo realmente especial aqui e daqui a um ano vou voltar com o filme pronto, passar aqui na praça com mais gente, as figurantes, as famílias. Só tenho a agradecer a cidade de Cruzeiro do Sul, a receptividade desse povo maravilhoso. Esse evento é uma forma de retribuir todo o carinho que recebemos e no próximo ano nossa ideia é colocar mil cadeiras nessa praça pública para o lançamento do filme “Geni e o Zepelim” gravado nessa região linda”, destacou a diretora.

Janaína Terças, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul agradeceu a equipe do Cineclube Miração pelo evento e afirmou que a gestão do prefeito Zequinha Lima estará sempre disposta a auxiliar no crescimento cultural, econômico e turístico do município.

“Primeiro agradecer a Anna por esse lindo evento, por proporcionar a nossa cidade a propagação do cinema gratuíto. Mais de 350 pessoas assistiram a esse filme e isso demonstra o gosto do nosso povo pela cultura e entretenimento. Parabenizo também a gestão do nosso prefeito Zequinha Lima por nos permitir trabalhar para o crescimento cultural, econômico e turístico da nossa cidade”, concluiu Janaína.

