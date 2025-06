Fim após presente de luxo? Esposa de MC Livinho anuncia término dias depois de ganhar carro

A influenciadora Byanca Gabarron pegou os fãs de surpresa ao anunciar, nesta quarta-feira (18), o fim de seu relacionamento com o cantor MC Livinho — poucos dias depois de ter sido presenteada com um carro de luxo no Dia dos Namorados.

Através das redes sociais, Byanca fez um comunicado discreto, sem entrar em detalhes sobre o motivo da separação, mas deixando claro que a decisão foi tomada em comum acordo. “Nada como um fim sem textão, sem cena, sem drama. E o maior presente ficou: nosso filho. O amor da minha vida”, escreveu. Em seguida, agradeceu ao ex-companheiro: “Obrigada por fazer parte da história que me trouxe ele e também pelos seus tantos feitos. Deus te abençoe.”

O término chamou ainda mais atenção por ter ocorrido dias após uma declaração pública de MC Livinho, que surpreendeu a esposa com um carro de luxo como presente romântico. “Obrigado por ser colo quando o mundo pesa, por ser abrigo quando a vida assusta, e por ser a mãe mais linda do nosso filho”, publicou o funkeiro na ocasião.

Byanca e Livinho estavam juntos desde 2016, com uma breve separação ao longo do relacionamento. Eles oficializaram a união no fim de 2024, com um casamento luxuoso nas Ilhas Maldivas. O ex-casal é pai de um menino de quatro anos.

Por Redação ContilNet | Com informações do site Contigo!