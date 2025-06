fim-da-amizade?-rodrigo-mussi-e-gui-napolitano-se-afastam-por-causa-de-ex

Ao que tudo indica, a amizade entre Rodrigo Mussi e Gui Napolitano chegou ao fim de vez. Rodrigo está vivendo um affair com a médica Ana Laura Biégas, que foi namorada de Gui por aproximadamente um ano e meio.

Embora o término do casal tenha ocorrido há quase um ano, tudo indica que a relação entre Rodrigo e Ana não foi bem aceita. Antes muito próximos e frequentemente vistos juntos em eventos e programas, Rodrigo e Gui já não se seguem mais nas redes sociais. O novo romance teria sido o estopim para o rompimento definitivo da amizade.

O nome da mulher é Ana Laura Biégas, e já se suspeitava do namoro dos dois há algum tempo. A página da moça no Instagram tem 16,1 mil seguidores, onde ela posta sobre sua vida pessoal, assim como profissional. Ana é médica formada em nutrologia, o que, diferente de um nutricionista, se responsabiliza por diagnosticar, prevenir e tratar doenças que tenham ligação com a alimentação.