fim-da-chupeta:-como-carregar-a-bateria-sem-precisar-de-outro-carro

O pânico de girar a ignição e o carro não responder é coisa do passado. Se sua bateria acabou, saiba que não precisa mais de outro veículo para a partida. Dispositivos modernos ligam seu carro com total independência. Existem equipamentos capazes de recarregar a bateria do seu automóvel de forma eficaz, livrando-o da necessidade de pedir ajuda. Eles evitam o transtorno e a espera, permitindo que você retome sua jornada rapidamente.

A bateria do carro transforma energia química em elétrica para a partida. Enquanto o motor está funcionando, a energia química é recarregada. No entanto, o gasto de bateria é maior do que aquilo que o carro pode recarregar, causando falhas.

Arrancador portátil

Um dispositivo que revoluciona as emergências é o arrancador portátil, um carregador externo para sua bateria. Ele opera como um powerbank de grande capacidade para automóveis. Com ele, você consegue fornecer a carga exata para a partida, dispensando outro carro.

