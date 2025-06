Final de “Garota do Momento” choca público com bebê de IA

O último capítulo de “Garota do Momento” foi ao ar na Globo nesta sexta-feira (27/6) e entregou aos fãs um final onde os mocinhos, como Maisa (Bia), triunfaram e os vilões, como Fábio Assunção (Juliano), encontraram seu final trágico. O desfecho, porém, foi agridoce para alguns dos fãs que ficaram horrorizados com o parto da personagem Anita (Maria Flor), que deu à luz a um bebê feito com Inteligência Artificial (IA).

“Sinceramente eu nunca senti tanta raiva de um núcleo que nem o do Alfredo. Até no último capítulo é essa porcaria, o cordão umbilical gigante, ele sentindo as contrações antes da Anita, a p* do bebê de IA, pqp”, soltou para fora uma usuária do X.

“Gente, a Globo saltou de bebê reborn para bebê de IA??”, questionou outra. Nos comentários da publicação, os internautas também ressaltaram que o recém-nascido usava inclusive um terno igual ao do pai.

Além do efeito especial mal aplicado, outros pontos também não contribuíram para a veracidade da cena. “Gente e esse parto da Anita, hein? Esse cordão umbilical de 1 km, o bebê de IA????”, contou outro noveleiro, desta vez usando um meme da Nazaré para expor sua indignação.

Outros núcleos, no entanto, foram só elogios dos telespectadores. A personagem Beatriz (Duda Santos) foi ovacionada após o discurso ao final da trama, e o sequestro seguido pela morte de Juliano deixou todos segurando a beira do sofá.