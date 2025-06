Fique atento! Prazo para pagamento da taxa do Enem 2025 termina nesta quarta-feira

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 têm até esta quarta-feira (18) para quitar a taxa de inscrição e garantir a participação nas provas. O período de inscrições se encerrou na última sexta-feira (13).

VEJA TAMBÉM: Prazo para pagar taxa do Enem 2025 é prorrogado até 27 de junho

O valor da taxa é de R$ 85 e o pagamento pode ser realizado por diferentes formas: boleto bancário, Pix, cartão de crédito, débito em conta-corrente ou poupança. O boleto para pagamento é gerado exclusivamente na Página do Participante, plataforma oficial do exame. Para quem optar pelo Pix, o QR Code já está disponível no documento gerado.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) reforça que estudantes do ensino médio (2025) de escolas públicas que concluam o ano letivo não terão boleto emitido, pois possuem isenção automática da taxa.

As provas do Enem 2025 acontecem nos dias 9 e 16 de novembro, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Excepcionalmente, nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, a aplicação será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30 — a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Uma novidade desta edição é o retorno da possibilidade de certificação do ensino médio e de proficiência parcial para participantes maiores de 18 anos. Para obter o certificado, é necessário alcançar pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação.

Outro incentivo importante é destinado aos estudantes do ensino médio da rede pública beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC). Quem participar dos dois dias de prova receberá um bônus de R$ 200 ao final do ensino médio. Todos os integrantes do programa já foram isentos da taxa de inscrição do exame.