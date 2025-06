Fla enfrenta Fortaleza mirando ponta da classificação do Brasileiro

Com a missão de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo de clubes, o Flamengo recebe o Fortaleza neste domingo (1), a partir das 18h30 (horário de Brasília), em partida que terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Vindo, no Brasileiro, de vitória de 2 a 0 sobre o Palmeiras, o Rubro-Negro da Gávea tem chances reais de assumir a liderança da classificação, caso derrote o Fortaleza e o Verdão tropece diante do Cruzeiro, em jogo que será realizado a partir das 19h30 deste domingo.

Apesar da importância da partida, o técnico Filipe Luís pode ser obrigado a poupar algumas peças. Uma delas deve ser o meio-campista Gerson, que não está na sua melhor condição física. Uma ausência certa é a do volante uruguaio De la Cruz, que não atua desde o clássico com o Botafogo por causa de uma lesão no joelho esquerdo.

O adversário do Flamengo será um Fortaleza que está muito próximo da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe comandada pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda vive um momento positivo, após garantir a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores mesmo com um revés de 1 a 0 para o Racing (Argentina) nesta semana. Esta é a segunda oportunidade na história na qual a equipe nordestina alcança o mata-mata da competição continental.

Para medir forças com o Rubro-Negro o Fortaleza tem um desfalque, o volante Pedro Augusto, que está suspenso após ser expulso diante do Cruzeiro. Com isso, Zé Welison, que vem recebendo poucas oportunidades de Vojvoda nos últimos jogos, pode vir a aparecer na equipe titular.