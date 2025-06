Flamengo confirma lesão de Pulgar após duelo contra o Bayern; entenda

O volante Erick Pulgar é preocupação para o Flamengo. Na madrugada desta segunda-feira (30/6), o clube confirmou que o jogador chileno fraturou o quinto metatarso do pé direito durante a partida contra o Bayern de Munique, nesse domingo (29/6), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Pulgar deixou o gramado de maca após uma entrada no atacante Harry Kane, na reta final do primeiro tempo. Logo após o incidente o jogador foi encaminhado para um hospital nos Estados Unidos, onde foi constatada a fratura.

Confira na íntegra o comunicado do Rubro-Negro sobre a lesão do jogador:

“O meio-campista Erick Pulgar foi encaminhado ao hospital ainda durante a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, onde exames constataram uma fratura no quinto metatarso do pé direito. O atleta retorna ao Brasil com a delegação nesta segunda-feira e será reavaliado no Rio de Janeiro para definição dos próximos passos no tratamento da lesão”, informou.

A expectativa é de que o volante fique de fora dos gramados por pelo menos três meses, se tornando dúvida para o restante da temporada. Ele pode perder os duelos da equipe pela Copa do Brasil contra o Atlético-MG, previstos para serem disputados no final de julho, e contra o Internacional pela Libertadores, em agosto.

Pulgar foi um dos personagens na derrota do Flamengo para o Bayern de Munique. O chileno marcou contra o primeiro gol da equipe alemã, que venceu o duelo por 4 x 2. Com o resultado, a equipe brasileira acabou sendo eliminada da competição.

