Flamengo faz valer abismo técnico e tira peso das costas para o jogão contra o Chelsea

A obrigação de vencer era na estreia pela fragilidade do adversário. E isso o Flamengo fez, diante de quase 26 mil torcedores no estádio. O time agora tira o peso das costas e vai chegar leve para o jogão de sexta-feira contra o poderoso Chelsea, da Inglaterra, às 15h (de Brasília), no mesmo estádio.

O Flamengo é o líder do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes com os mesmos três pontos do Chelsea, mas com a vantagem no critério de desempate de cartões amarelos. A delegação rubro-negra retornou nessa madrugada para Atlantic City, e na tarde desta terça o elenco volta a treinar no campo da Universidade de Stockton para iniciar a preparação.