Flamengo vira sobre Chelsea por 3 x 1 e assume liderança do Grupo D no Mundial de Clubes

O Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1 nesta sexta-feira (20), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes 2025. A equipe brasileira deu um verdadeiro show no segundo tempo e virou a partida, repetindo o feito histórico de 1981, quando também superou os ingleses.

Pedro Neto abriu o placar para o Chelsea ainda no primeiro tempo, mas Bruno Henrique, Danilo e a promessa Wallace Yan garantiram a virada rubro-negra com uma atuação dominante.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 6 pontos e lidera o Grupo D. Pode se classificar ainda nesta sexta caso Los Angeles FC e Espérance empatem, ou se o time da Tunísia vencer mais tarde. O Chelsea permanece com 3 pontos e precisará da vitória na última rodada.

⚽ Primeiro tempo: volume rubro-negro e gol inglês

O Flamengo foi superior durante toda a primeira etapa, com 68% de posse de bola, arriscando com Arrascaeta, Ayrton Lucas e Gerson, que só não marcou porque Colwill salvou em cima da linha.

O Chelsea, porém, aproveitou um erro de Wesley e marcou com Pedro Neto, aos 12 minutos. O time inglês ainda reclamou de pênalti em Enzo Fernández, ignorado pelo árbitro.

🔁 Segundo tempo: virada relâmpago e golaço da joia

O time de Filipe Luís manteve a pressão. Gerson e Plata quase marcaram, e o gol parecia amadurecer. Ele veio aos 16 minutos, com Bruno Henrique aproveitando escorada de cabeça de Plata.

Três minutos depois, aos 19, Danilo desviou após jogada iniciada por Bruno Henrique, virando o jogo. E ainda teve tempo para brilho da base: aos 37, Wallace Yan tabelou com Plata, invadiu a área e marcou o terceiro, selando a vitória com um golaço.

📅 Próximos jogos

Flamengo x Los Angeles FC

📍 Orlando – 🕙 Terça-feira (24), às 22h (de Brasília)

Chelsea x Espérance

📍 Filadélfia – 🕙 Terça-feira (24), às 22h (de Brasília)

As partidas definirão os classificados para a próxima fase do Mundial de Clubes.

📎 Fonte original: CNN Brasil

✍️ Texto reescrito por Redação ContilNet, com créditos ao CNN Brasil.