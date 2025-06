Flamengo x Chelsea: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogão da Copa do Mundo de Clubes

Chegou o grande dia! Flamengo e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (21/6), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Lincoln Financial, na Filadélfia (EUA), em partida decisiva pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025. Quem vencer assume a liderança isolada do Grupo D.

📺 Onde assistir ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo, sportv, Globoplay, Dazn e CazéTV.

Esta é a primeira edição do novo formato do Mundial, com 32 clubes de todos os continentes divididos em grupos. Após a fase de grupos, os dois melhores de cada grupo avançam ao mata-mata, que será disputado em jogo único.

Como chegam as equipes?

🟥 Flamengo

Vem de uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Espérance (Tunísia), e lidera o grupo no critério de desempate por número de cartões amarelos. O técnico Filipe Luís terá elenco completo e pode fazer pequenas mudanças em relação à estreia. Luiz Araújo e Arrascaeta, que preocupavam a torcida, estão confirmados, assim como Alex Sandro. De La Cruz, recuperado de lesão, deve ser relacionado.

Provável escalação: Rossi; Wesley (ou Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique (ou Plata).

Desfalques: nenhum

Pendurado: Bruno Henrique

🔵 Chelsea

Também venceu na estreia: 2 a 0 contra o Los Angeles FC. O técnico Enzo Maresca afirmou que fará de três a cinco alterações no time titular por causa do forte calor. Palmer deve seguir mais centralizado, com Pedro Neto e Madueke abertos.

Provável escalação: Robert Sánchez; Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Pedro Neto, Madueke e Delap.

Desfalques: nenhum

Pendurados: Reece James, Adarabioyo e Cucurella

⚖️ Arbitragem

Árbitro principal: Ivan Barton (El Salvador)

Assistente 1: David Moran (El Salvador)

Assistente 2: Antonio Pupiro (Nicarágua)

Quarto árbitro: Ning Ma (China)

VAR: Guillermo Pacheco (México)

⚽️ Outros jogos do grupo

Também nesta sexta-feira, às 19h, Espérance (Tunísia) e Los Angeles FC (EUA) se enfrentam no outro jogo da chave.

