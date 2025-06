Flamenguistas se reúnem em bar de Rio Branco para acompanhar estreia no Mundial 2025

Torcedores do Flamengo lotaram um bar da cidade nesta segunda-feira (16) para acompanhar a estreia do time carioca no Mundial de Clubes 2025.

Vestidos com camisas e acessórios rubro-negros, os flamenguistas fizeram questão de se reunir para apoiar o clube, que busca o tão sonhado bicampeonato mundial.

A mobilização dos torcedores demonstra a força da nação rubro-negra, que se espalha por todo o Brasil e também movimenta bares e pontos de encontro, mesmo a milhares de quilômetros do Maracanã.

O Flamengo estreou na competição com grandes expectativas e a torcida segue confiante na conquista do título mundial.