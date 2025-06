Flora Gil faz aniversário e ganha declaração especial de Preta Gil: “Você é alicerce”

Preta Gil se declarou para a madrasta, Flora Gil, por meio do Instagram. Nesta segunda-feira (2/6), a esposa de Gilberto Gil completou 65 anos. A cantora publicou um álbum com registros ao lado da criadora de conteúdo digital e empresária e a parabenizou. Segundo a artista, a aniversariante do dia é a regente da família.

“A sua presença entre nós é a prova de que o amor constrói, une e fortalece com respeito, intenção e querer bem. Sempre juntas aprendendo, vibrando, sorrindo e tudo que essa vida nos permitir”, escreveu Preta Gil no início do texto. A cantora, que está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para um tratamento experimental contra o câncer no intestino, também fez questão de citar a importância de Flora Gil neste período delicado.

Flora Gil, madrasta de Preta Gil, completou 65 anos e ganhou declaração especial da enteada

“Agradeço demais por cuidar de todos nós, em especial de mim, nesse momento tão difícil que estou passando. Você é alicerce, força e se faz presente incondicionalmente. Te desejo só coisas lindas, minha ‘mamis’. Te amo muito. Feliz Aniversário!”, destacou a artista.

Diagnosticada com câncer no início de 2023, Preta Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, 11 de fevereiro deste ano. A cirurgia à qual ela foi submetida durou cerca de 21 horas.