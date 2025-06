fluminense-e-bahia-podem-se-enfrentar-nas-oitavas-de-final-da-sul-americana.-veja-jogos!

As oitavas de final da Sul-Americana foram sorteadas no começo da tarde desta segunda-feira (2/06) e um possível confronto brasileiro já foi definido! Fluminense e Bahia podem se encarar pelo torneio caso a equipe nordestina passe do América de Cali, da Colômbia, pelos playoffs da competição. As demais equipes brasileiras (Grêmio, Atlético-MG e Vasc0) se deram bem no sorteio e pegaram cruzamentos acessíveis.

Vale relembrar que apenas o Fluminense está garantido na fase de oitavas de final por ter terminado em primeiro lugar em seu grupo. Os demais, ou se classificaram em segundo em suas chaves (Atlético-MG, Grêmio e Vasco) ou, vieram da Libertadores (Bahia).

O Grêmio, que encara o Alianza Lima, do Perú, nos playoffs, pode enfrentar a Universidad Católica, do Equador, caso avance às oitavas de final.

Fluminense foi campeão da Recopa Sul-Americana (Lucas Merçon/Fluminense)

Atlético-MG atropelou o River Plate por 3 a 0 na primeira partida da semifinal da Libertadores (AGIF)

Já o Atlético-MG, que joga contra o Bucaramanga, da Colômbia, nos playoffs, encara o Godoy Cruz, da Argentina, se avançar de fase.

Por fim, o Vasco, que terá um duro confronto contra o Independiente del Valle, do Equador, nos playoffs, irá enfrentar o Mushuc Runa, também do Equador, na fase seguinte.

