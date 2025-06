Fluminense faz história, ganha do vice-campeão da Champions e está nas quartas do Mundial

O Fluminense fez história! Em uma partida acirrada, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense venceu por 2 a 0, com gols de Germán Cano e Hércules, e saiu classificado do Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), para as quartas de final.

O JOGO

O Fluminense começou com tudo: logo aos três minutos do primeiro tempo, após disputa no meio de campo, a bola sobrou para Arias, que cruzou na medida para Cano completar para o fundo das redes.

A Inter de Milão se lançou ao ataque, mas o Flu soube conter o jogo taticamente. O técnico Renato Gaúcho optou por uma escalação conservadora, com três zagueiros e três volantes, e segurou bem a equipe italiana. Por pouco, o Tricolor não ampliou ainda na primeira etapa. Aos 24 minutos, Arias arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Sommer a fazer grande defesa. No rebote, a bola sobrou para Samuel Xavier dentro da área, mas o lateral chutou para fora.

No segundo tempo, a Inter veio para cima com tudo. O jogo ficou truncado e exigiu bastante do físico dos atletas. Com as substituições, o time italiano ficou ainda mais ofensivo e criou várias oportunidades. Lautaro Martínez chegou a acertar a trave, na chance mais perigosa da equipe europeia.

Com o desgaste evidente, o técnico do Flu foi obrigado a mexer no meio de campo. Saíram Nonato e Martinelli, e entraram Hércules e Lima. Com mais fôlego, os dois ajudaram o time carioca a explorar contra-ataques. Em uma dessas jogadas, Lima arriscou por cima do gol. Na sequência, foi a vez de Hércules aproveitar: ele não perdoou e marcou o segundo. Placar final: 2 a 0 para o Time de Guerreiros.

Agora, o Fluminense aguarda o vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal para conhecer seu adversário nas quartas de final. O jogo será na próxima sexta-feira, às 14h (horário do Acre).