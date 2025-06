FMI sobe projeção para o PIB do Brasil e agora vê alta de 2,3% em 2025

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou sua estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2025.

De acordo com comunicado divulgado pelo órgão nesta terça-feira (3/6), o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve avançar 2,3% neste ano.

Até então, em projeção divulgada em abril, o FMI estimava em 2% a taxa de crescimento do PIB brasileiro em 2025.

No relatório, o FMI faz elogios à condução da política monetária pelo Banco Central (BC), que vem elevando sucessivamente a taxa básica de juros (Selic) para esfriar a economia e evitar a inflação.

A elevação da taxa de juros é o principal instrumento dos bancos centrais para controlar a inflação. Atualmente, a Selic está em 14,75% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas.

O FMI destacou “os esforços das autoridades para continuar melhorando a posição fiscal, ao mesmo tempo em que tentam atender às necessidades de gastos sociais”.

O órgão também observou que “mais passos são justificados” nesse sentido.

Em relação à inflação no Brasil, o FMI espera que o indicador fique dentro da meta de 3% apenas no fim de 2027.

“A inflação deverá atingir 5,2% até o fim de 2025, antes de convergir gradualmente para a meta de 3% até o fim de 2027”, diz o FMI. “A mudança do BC para um ciclo de aperto em setembro de 2024 foi apropriada e consistente com o retorno da inflação e das expectativas de inflação à meta de 3%”, afirma o fundo.

“No contexto de maior incerteza da política global e expectativas de inflação acima dos níveis consistentes com a meta, manter a flexibilidade no ritmo e na duração do ciclo de alta é prudente”, defende o FMI.