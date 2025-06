Focus: mercado reduz para 5,46% projeção de inflação em 2025

Analistas do mercado financeiro revisaram para baixo a projeção de inflação para 2025, que passou de 5,50%, na semana passada, para 5,46%. A meta para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, é de 3%, com um intervalo que vai de 1,5% a 4,5%. Ou seja, mesmo com o corte na estimativa, os analistas ainda esperam que a inflação estoure o teto da meta.

Há um mês, a expectativa era de que o índice ficasse em 5,53%. O IPCA acumula alta de 5,53% nos últimos 12 meses até abril. Nesse ritmo e patamar, o país caminha para mais um ano em que o objetivo será desobedecido.

Por outro lado, houve redução na projeção de crescimento da economia brasileira neste ano. Para os economistas consultados pelo Banco Central (BC), o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deverá expandir 2,13%, ante 2,14% projetado na semana passada.

Os dados fazem parte do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (2/6). As projeções são frutos da análise de mais de 100 especialistas do mercado financeiro, consultados semanalmente no levantamento do BC.

O que é o relatório Focus

O Relatório de Mercado Focus resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado financeiro coletadas até a sexta-feira imediatamente anterior à divulgação do documento.

O Focus é tradicionalmente divulgado toda segunda-feira.

O relatório traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio (dólar), taxa Selic, entre outros indicadores.

As projeções são do mercado, não do Banco Central. A autoridade monetária só reúne e divulga os dados.

Taxa de juros

A projeção para a taxa básica de juros, a Selic, deste ano foi mantida em 14,75% ao ano. Além disso, as estimativas do mercado financeiro para os próximos anos seguem as mesmas, confira abaixo:

Para 2026, os analistas projetam uma Selic de 12,50% ao ano.

Para 2027, a previsão da taxa de juros é de 10,50% ao ano.

Para 2028, a estimativa continua em 10% ao ano.

A Selic está em 14,75% ao ano, após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevar em 0,50 ponto percentual a taxa de juros — a sexta alta consecutiva no ciclo de aperto monetário (aumento de juros), que começou em setembro de 2024.

A próxima reunião do Copom está prevista para os dias 17 e 18 de junho.