Fogão da Esmaltec comprado na Bemol explode na casa de empresária, em Rio Branco

Na última sexta-feira (30), uma empresária de Rio Branco viveu momentos de terror ao ter seu fogão da marca Esmaltec explodido em sua residência. O aparelho, comprado há aproximadamente cinco meses na loja Bemol, localizada no Via Verde Shopping, custou R$ 3.083,63 e, segundo relato da proprietária, já apresentava problemas antes do incidente.

Ela afirma que o ocorrido revela uma preocupante negligência por parte do fabricante e do revendedor, além de expor a fragilidade de produtos que deveriam oferecer segurança e confiabilidade ao consumidor. A explosão destruiu completamente o objeto, deixando a camada de vidro do fogão em estilhaços e criando uma grande fenda na sua estrutura, o que evidencia a gravidade do problema.

De acordo com a proprietária, ela já havia alertado a Esmaltec sobre as falhas do equipamento, que, inclusive, enviou técnicos para inspeção. Mesmo assim, os problemas persistiram. “Falei muitas vezes com o pessoal da Esmaltec, que enviou um técnico por duas vezes, mas os problemas continuaram. Um fogo vermelho saía das bocas, deixando minhas panelas pretas. Quando percebi que o encaixe das bocas estava com folga e que saía fogo forte, apaguei tudo, e, em menos de cinco minutos, aconteceu a explosão”, relatou.

“O que aconteceu evidencia uma negligência grave por parte do fabricante, que não tomou medidas eficazes para resolver o problema, mesmo após várias tentativas de reparo”, diz. A empresária também destacou o risco potencial de uma explosão maior se o fogo estivesse aceso no momento da falha, o que poderia ter causado danos irreparáveis ou até uma tragédia.

Desde o incidente, ela tenta contato com a Esmaltec, mas, até o momento, não obteve resposta, enquanto a loja Bemol afirma que, após a venda, a responsabilidade pelo produto é do fabricante. A comerciante critica essa postura. “Não respondem, não atendem às ligações e estou sem poder cozinhar na minha casa há quatro dias. Isso é uma falta de respeito com o consumidor.”

Este caso evidencia a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa e de uma responsabilização efetiva das empresas que vendem produtos de alto risco, como fogões e eletrodomésticos. “A segurança do consumidor deve estar acima de interesses comerciais, e caso como esse mostra o quanto que o cidadão pode estar vulnerável diante de produtos mal fabricados ou mal inspecionados.”

“Enquanto a Esmaltec e a Bemol permanecem inertes diante da gravidade do problema, outros consumidores continuam expostos ao risco de acidentes que poderiam ser evitados com fiscalização mais eficaz e uma postura mais responsável por parte das empresas envolvidas. Amanhã estarei indo registrar uma queixa no Procon e procurar a Justiça”, promete a empresária.