“Foi Deus”: acreana fica milionária com o ‘pix do milhão’ e canta louvor em agradecimento ao prêmio

A influenciadora digital Rogéria Rocha anunciou nesta semana a grande vencedora do aguardado sorteio “Pix do Milhão”. A acreana Eulany foi a sortuda que recebeu o prêmio milionário, como mostrado em um vídeo divulgado nas redes sociais.

Nas imagens, Eulany aparece emocionada, cantando o a música gospel “A Resposta” de Thalles Roberto, e compartilha um pouco da sua trajetória até o momento do sorteio. “Eu estou vivendo meu milagre, meu milagre, o milagre da minha família, né?”, disse com a voz embargada. A vencedora relatou ainda que enfrentava sérios problemas de saúde, incluindo crises frequentes causadas por pedra na vesícula, condição conhecida como colelitíase.

O momento de fé e emoção foi resumido por Eulany em uma só palavra: “ Agora, para esse momento (a palavra que resume a vida), é gratidão a Deus, a tudo que Ele tem feito na minha vida.”

Para comprovar a veracidade do sorteio, Rogéria Rocha também exibiu o comprovante bancário do Banco do Brasil, onde aparece o depósito de R$ 1 milhão via Pix na conta de Eulany.

O sorteio promovido pela influenciadora teve ampla repercussão nas redes sociais e contou com a participação de milhares de pessoas de todo o Brasil. A iniciativa promete realizar novos sorteios, aumentando a expectativa de quem sonha em também viver um “milagre” financeiro.