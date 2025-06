Folga prolongada? Descubra cachoeiras incríveis para visitar em Rondônia

Com o ponto facultativo de Corpus Christi (19/6) e a sexta-feira (20/6) emendada para muitos, o feriadão é uma ótima oportunidade para fugir da rotina e aproveitar a natureza. E a boa notícia é que Rondônia guarda verdadeiros tesouros naturais com trilhas, cachoeiras e paisagens preservadas – perfeitas para relaxar, se refrescar ou se aventurar sem precisar viajar para longe.

Se você quer aproveitar a folga para fazer uma viagem curta e entrar em contato com a natureza, aqui vão quatro destinos incríveis com cachoeiras em Rondônia para incluir no roteiro:

🌿 Vale das Cachoeiras – Nova União (RO)

A cachoeira principal tem 32 metros de altura, emoldurada por mata nativa. Para chegar até ela, é preciso encarar uma descida íngreme e uma trilha de 600 metros pela floresta. O local também conta com parque aquático e um dos maiores toboáguas do Brasil, com 43 metros de queda.

📍 Localização: Nova União (RO), próximo a Ouro Preto do Oeste

🏕️ Cachoeira Ratunde – Alto Alegre dos Parecis (RO)

Com mais de 50 metros de queda, a Ratunde impressiona com seus cânions e mata densa. É ideal para mochileiros e amantes do camping rústico, que costumam montar barracas e passar a noite no local.

📍 Localização: Linha P-28, km 20, Alto Alegre dos Parecis (RO)

🌊 Rota das Cachoeiras – Campo Novo de Rondônia (RO)

São sete cachoeiras interligadas por uma trilha de cerca de 7 km. Ao longo do percurso, há pontos para banho, áreas de descanso e paisagens intocadas. Um passeio perfeito para quem busca tranquilidade e conexão com a natureza.

📍 Localização: Campo Novo de Rondônia (RO)

💧 Cachoeira da Serra – Teixeirópolis (RO)

Com cerca de 30 metros de altura, essa cachoeira forma belas piscinas naturais de águas cristalinas. O local é acessível, com trilhas bem marcadas, áreas para camping e infraestrutura rústica — ideal tanto para famílias quanto para iniciantes em trilha.

📍 Localização: Linha 37, km 36, Teixeirópolis (RO)

📌 Leia a matéria original em:

O que fazer na folga prolongada? Veja cachoeiras para conhecer em Rondônia – g1

📝 Matéria redigida por ContilNet, com informações do g1.