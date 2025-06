Fome! Advogado de Heleno pede adiamento de sessão do STF para jantar

O primeiro dia de audiências no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (9), no julgamento de oito acusados de participar da tentativa de golpe de Estado em 2022, terminou com um momento inusitado protagonizado pelo advogado do general Augusto Heleno.

Durante a sessão, o defensor Matheus Milanez solicitou ao ministro Alexandre de Moraes que a audiência seguinte começasse mais tarde, justificando cansaço, deslocamento e falta de alimentação. “Excelência, eu só tomei café hoje. Eu minimamente queria jantar”, afirmou, arrancando risos no plenário.

Apesar da seriedade do julgamento, que envolve figuras como Mauro Cid e Alexandre Ramagem, o ministro Moraes respondeu com leveza ao pedido, encerrando a sessão em clima descontraído. As audiências seguem ao longo da semana com depoimentos de outros réus apontados como integrantes do núcleo central da trama golpista.