Fonte entrega reação de Justin Baldoni após a derrota na Justiça para Blake Lively

Na última segunda-feira (9/6), a Justiça dos Estados Unidos arquivou o processo milionário movido contra Blake Lively após acusações envolvendo os bastidores do filme de romance “É Assim Que Acaba”.

Segundo informações divulgadas por uma fonte ao Daily Mail, Justin Baldoni está tendo dificuldades para lidar com o desfecho. “Justin sente como se tivesse levado um soco no estômago”, declarou a fonte.

Baldoni foi acusado por Lively de assédio sexual durante a produção do longa. A denúncia veio à tona em dezembro de 2024. Na época, o ator negou as alegações e, junto ao estúdio Wayfarer, entrou com uma ação por difamação contra a atriz, seu marido Ryan Reynolds e a assessora de imprensa Leslie Sloane. Ele também abriu um processo no valor de R$ 1,39 bilhão (em conversão para reais) contra o New York Times, que publicou uma reportagem detalhando as acusações.

De acordo com o juiz responsável pelo caso, as declarações feitas por Blake Lively estavam protegidas por uma queixa de direitos civis, o que significa que ela não pode ser responsabilizada legalmente pelas afirmações. Além disso, o tribunal considerou que o New York Times utilizou a denúncia como base legítima para a matéria, que revelou os bastidores conturbados da produção.

Baldoni tem até o dia 23 de junho para recorrer, apresentando uma nova versão da ação contratual. A mesma fonte afirmou que o ator segue confiante em sua equipe jurídica. “Ele quer entender como pode seguir em frente depois do golpe”, acrescentou.

Blake se pronunciou nas redes sociais

Nas redes sociais, a atriz Blake Lively comentou a decisão judicial. Em um dos trechos, declarou: “O processo contra mim foi derrotado, mas muitos não têm os recursos para se defender. Estou mais determinada do que nunca a continuar defendendo o direito de toda mulher de ter voz na sua proteção, incluindo segurança, integridade, dignidade e sua história.”