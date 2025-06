Fora do Brasil e inelegível, Zambelli quer lançar a mãe à Câmara

Inelegível após ser condenada no STF por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e agora fora do Brasil, Carla Zambelli (PL-SP) quer lançar um de seus pais à Câmara dos Deputados em 2026.

A aliados, Zambelli tem dito que sua mãe dela, Rita Zambelli, seria hoje o nome com maior probabilidade de ser sua sucessora como candidata a deputada federal por São Paulo nas eleições do próximo ano.

Fechar modal.

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Deputada federal Carla Zambelli

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

A deputada federal Carla Zambelli se pronunciou após pedido de prisão feito pela PGR

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Deputada federal Carla Zambelli foi condenada por sua participação em um esquema de invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Deputada Carla Zambelli ao lado do irmão, Bruno Zambelli, e do pai deles

Reprodução/ Redes sociais

O argumento de Zambelli é de que a mãe é mais ativa que o pai nas redes sociais. Rita Zambelli, inclusive, assumiu a conta oficial no Instagram da filha há quatro dias, antes de a deputada anunciar ter deixado o Brasil.

Antes de sair do país, Zambelli já tinha admitido à coluna que planejava lançar um de seus pais à Câmara em 2026 “Estou pensando nos meus pais”, disse Zambelli na penúltima semana de abril.

Leia também

Zambelli prepara o filho para política

Zambelli também se prepara para lançar o filho, João Hélio Salgado Neto, de 17 anos, na política. A ideia da deputada bolsonarista é escalar o filho como candidato a vereador de São Paulo em 2028.

O filho de Zambelli não poderá ser candidato a deputado estadual ou federal nas eleições 2026, porque ainda não terá 21 anos, idade mínima exigida para um candidato concorrer a uma vaga na Câmara.

Além do filho e dos pais, Zambelli também vai lançar o irmão, o deputado estadual Bruno Zambelli (PL), como candidato à reeleição à Assembleia Legislativa de São Paulo.