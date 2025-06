Foragido da Justiça é preso durante operação policial, em Cruzeiro do Sul

Na tarde da última quarta-feira, 4 de junho, uma operação policial realizada na Estrada da Variante, nas proximidades do depósito da Vitória Eletro, em Cruzeiro do Sul, resultou na prisão de um foragido da Justiça.

Durante a ação, que contou com equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) e da ROTAM, os policiais realizavam abordagens de rotina quando pararam uma motocicleta. O passageiro do veículo foi identificado como um homem já conhecido pelas forças de segurança, com histórico de fuga e com mandado de prisão em aberto.

Após a confirmação da ordem judicial, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. Segundo a PM, ele apresentava lesões no corpo causadas por Leishmaniose, mas estava com a integridade física e psicológica preservada no momento da abordagem. Por precaução e para evitar nova tentativa de fuga, foram utilizadas algemas durante a condução.

Com o preso foram encontrados uma carteira contendo documentos pessoais, dinheiro e um celular.

Todo o material foi entregue às autoridades junto com o detido.