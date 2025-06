Foragido é preso com pistola municiada após tiroteio no interior do Acre

O foragido da Justiça Levy Ferreira da Silva foi preso, acusado de porte ilegal de arma de fogo, na tarde desta sexta-feira (dia 6), durante um patrulhamento realizado após denúncia de moradores do bairro Aeroporto, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. A ação ocorreu após relatos de disparos de arma de fogo na região, nos fundos do Bar do Tira Couro.

Durante o patrulhamento reforçado, os policiais avistaram um suspeito em fuga pelos quintais das casas da área. Após cercarem o perímetro, a guarnição conseguiu interceptar o homem, identificado como Levy. Ao consultar o sistema, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Durante a revista, foi encontrado no bolso de Levy um carregador com 11 munições calibre 9 mm. Questionado sobre a arma, ele confessou que havia escondido a pistola sob uma casa de assoalho próxima. A equipe fez buscas no local indicado e localizou uma pistola Taurus, modelo TH 9C, carregada com 12 munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, Levy foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, juntamente com a arma e as munições apreendidas.

A Polícia Militar reforçou seu compromisso com a segurança nas cidades de fronteira, destacando a importância da atuação preventiva em áreas consideradas mais vulneráveis.