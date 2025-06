Foragido por agredir companheira no Acre é preso em casa na Zona Norte de Manaus

Um homem de 37 anos, acusado de agredir a companheira no Acre, foi preso nesta quarta-feira (4) no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A prisão ocorreu sem resistência por parte do suspeito, que foi localizado em sua residência.

O mandado de prisão preventiva havia sido expedido pela Vara de Proteção à Mulher e Execuções Penais de Cruzeiro do Sul, cidade acreana onde o crime ocorreu. O homem era procurado por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Após ser detido, o suspeito passou pelos procedimentos legais e será apresentado em audiência de custódia. Ele permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime.