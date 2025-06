Foragido por homicídio no Acre é preso em Santa Catarina após ação integrada da polícia

Um homem de 29 anos, que estava foragido da Justiça pelo crime de homicídio, foi capturado nesta segunda-feira (16) na cidade de Joinville, em Santa Catarina, após uma ação conjunta entre o 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre (7º BPM) e a Polícia Militar de Santa Catarina.

O indivíduo, que residia anteriormente em Cruzeiro do Sul, havia se mudado para outro estado após o crime. Com base em troca de informações entre as corporações policiais, foi possível localizar e efetuar a prisão do suspeito de forma rápida e eficaz.

De acordo com o 7º BPM, a prisão demonstra o comprometimento das forças de segurança pública com a Justiça, independentemente da distância ou do tempo decorrido desde o crime.

“Quem comete crimes, não importa onde esteja, será responsabilizado”, afirmou um representante da corporação.

O preso deverá ser transferido para o Acre, onde responderá ao processo judicial referente ao homicídio. A ação foi considerada um exemplo de cooperação interestadual eficiente no combate à criminalidade.