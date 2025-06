Foragido por tráfico de drogas é preso no interior do Acre

A Polícia Civil de Marechal Thaumaturgo, com apoio da Polícia Militar, prendeu na noite de sábado (31) um foragido da Justiça acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante uma ação integrada das forças de segurança, que também investigam uma série de furtos registrados em comércios da cidade na madrugada anterior.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul ainda no ano passado, após representação feita pela Polícia Civil. O acusado vinha sendo procurado no município, mas estava escondido em comunidades isoladas da região.

Neste sábado, ele foi localizado e preso por agentes civis e militares, que realizam patrulhamentos e diligências em resposta aos recentes crimes contra o patrimônio.

As forças de segurança reforçaram que o trabalho conjunto entre as polícias continuará sendo realizado com o objetivo de manter a ordem pública e garantir a tranquilidade da população de Marechal Thaumaturgo.