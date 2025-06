Foragido por tráfico é preso após meses escondido em região isolada no interior do Acre

Um homem condenado por tráfico de drogas foi preso na noite do último sábado (31), em Marechal Thaumaturgo, após passar meses foragido da Justiça. Ele vinha se escondendo em comunidades isoladas do município e foi localizado durante diligências da Polícia Civil do Acre, com apoio da Polícia Militar.

A prisão foi possível graças a um mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul, solicitado ainda no ano passado. Segundo o delegado Marcílio Laurentino, os policiais já vinham tentando localizar o foragido há algum tempo.

A captura ocorreu durante uma operação integrada que, além de cumprir o mandado de prisão, investiga furtos recentes em comércios da cidade. O suspeito foi imediatamente detido ao ser avistado pelas equipes, encerrando assim um longo período de buscas.