fortuna-de-musk-despenca-em-meio-a-crise-com-trump-e-queda-da-tesla

O bilionário, CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk, viu sua fortuna despencar em US$ 28,3 bilhões (cerca de R$ 158 bilhões), nesta quinta-feira (5/6), conforme o ranking de bilionários divulgado pela revista Forbes. As perdas são consequência do tombo de quase 15% nas ações da Tesla, fabricante de veículos elétricos do bilionário — fora a “dança do divórcio” entre ele e o presidente norte-americano, Donald Trump.

A queda no patrimônio de Musk acompanha mais um período caótico da sua vida, marcado por tensões políticas com Trump, além de perdas expressivas no mercado europeu e avanço da concorrência chinesa.

Ainda assim, Musk continua no topo da lista de pessoas mais ricas do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 388,8 bilhões (R$ 2,175 trilhões).

Boicote europeu e desgaste de imagem

A montadora do bilionário enfrenta dificuldades especialmente na Europa, onde sofreu uma queda de 45% nas vendas após um movimento de boicote ligado a declarações e gestos de Musk durante a posse de Trump.

A participação de Musk na cerimônia de posse do presidente Donald Trump, em janeiro, foi marcada por um gesto polêmico que gerou críticas e acusações de apoio à extrema-direita. O episódio repercutiu fortemente na Europa, onde consumidores e políticos reagiram com campanhas de boicote à Tesla.

A resposta do mercado foi rápida: em países como Alemanha e França, as vendas despencaram. A crise de imagem afetou diretamente os resultados da empresa no continente, agravando a pressão sobre as ações da Tesla na bolsa de valores.

Trump e Musk cortaram relações

Outro ponto — talvez o maior — de tensão que influenciou a queda da fortuna de Musk foi o rompimento de relações com Donald Trump.

Após o empresário criticar uma proposta de reforma tributária do governo, que prevê cortes em incentivos para empresas de energia limpa, Trump reagiu com ameaças públicas. O norte-americano declarou que pode suspender bilhões em contratos e subsídios destinados às empresas de Musk, como a Tesla e a SpaceX.

“A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso Orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso!”, afirmou.

Donald Trump ainda disse estar “muito desapontado” com Elon Musk. O bilionário, então, reagiu, e insinuou que o presidente dos Estados Unidos está na lista de associados de Jeffrey Epstein. Ex-financista, que morreu em 2019, é acusado de liderar uma rede de abuso sexual contra menores de idade no início dos anos 2000.