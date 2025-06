Fóssil de tartaruga gigante é encontrado em município no interior do Acre

Um registro histórico e impressionante foi feito no Acre recentemente, no município de Assis Brasil, após ser encontrado um fóssil de tartaruga gigante medindo mais de 2 metros.

Imagens enviadas com exclusividade para o ContilNet mostram detalhes do animal, que está sendo estudado por uma equipe da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Segundo informações, o fóssil foi encontrado nas margens do Rio Acre e ainda está sendo escavado para posteriormente ser levado para o Laboratório de Paleontologia da instituição de ensino superior do Estado.

Os vestígios da gigantesca tartaruga foram encontrados próximos de um achado que também colocou o Acre em evidência, onde foi localizado o Purussaurus brasiliensis, um crocodilo que viveu na Amazônia durante o período Mioceno, há cerca de 8 milhões de anos, que tinha o comprimento variando entre 10 e 12,5 metros e peso de até 8,4 toneladas.