Foto: Ancelotti é flagrado bocejando em jogo do Corinthians

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti tem acompanhado algumas partidas de times nacionais, após fazer sua primeira convocação. Mas parece que o último jogo que foi assistir, Corinthians x Vitória pelo Campeonato Brasileiro, não o empolgou muito.

O treinador italiano foi flagrado bocejando durante a disputa, que aconteceu no domingo (1º/6), na Neo Química Arena, em São Paulo, e terminou em empate sem gols.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

Ancelotti é flagrado bocejando em jogo do Corinthians

Instagram/Reprodução 2 de 11

Rafael Ribeiro/CBF 3 de 11

Rafael Ribeiro/CBF 4 de 11

Rafael Ribeiro/CBF 5 de 11

Rafael Ribeiro/CBF 6 de 11

Carlo Ancelotti foi anunciado como novo comandante da Seleção Brasileira

Instagram/Reprodução 7 de 11

Carlo Ancelotti assistiu a partida dos camarotes

Rafael Ribeiro/ CBF 8 de 11

Técnico faz primeira convocação à frente da Seleção

Buda Mendes/Getty Images 9 de 11

Ancelotti detalha como será seu trabalho com a Seleção Brasileira

Buda Mendes/Getty Images 10 de 11

Rodrygo e Ancelotti conquistaram duas Champions League, com o atacante sendo protagonista.

Buda Mendes/Getty Images 11 de 11

Buda Mendes/Getty Images

O registro foi publicado pelo apresentador Benjamin Back, da CNN Brasil: “É isso, Ancelotti, quando não dá raiva, dá sono! Corinthians 0 x 0 Vitória. Não sei o que está pior, se é dentro ou fora de campo”, escreveu ele na legenda do registro.

A apresentação

Na última segunda-feira (26/5), o italiano Carlo Ancelotti foi apresentado como novo treinador da Seleção Brasileira. Após a eleição de Samir Xaud como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a entidade revelou o novo comandante da Amarelinha, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Leia também

Ancelotti chegou ao Brasil na véspera. O treinador desembarcou em solo brasileiro e foi direto ao hotel onde foi realizada a apresentação. Na agenda antes do evento, Carletto teve reuniões com sua comissão técnica e com o presidente Samir Xaud.

“O meu Brasil vai jogar como o Real Madrid”, disse

Carlo Ancelotti, afirmou que pretende implementar na equipe o estilo de jogo que marcou o Real Madrid sob seu comando. O treinador foi multicampeão com o time espanhol em sua última passagem.

Em entrevista ao jornal Marca, o técnico italiano fez questão de diferenciar o modelo desejado do que foi visto na última temporada do clube merengue.

“O meu Brasil vai jogar como o Real Madrid, mas não como o Real Madrid deste ano, e sim como o Real Madrid do ano passado. É isso que eu quero. Eu sei que o sistema depende das características dos jogadores, você tem que deixá-los confortáveis em campo. Não gosto que minha equipe tenha apenas uma identidade. Não é inteligente”, garantiu.

A despedida da Espanha

Após quatro anos consecutivos à frente do Real Madrid, além de uma passagem anterior de dois anos, o treinador também comentou sobre sua decisão de deixar o clube espanhol:

“Minha prioridade sempre foi o Real. Sempre disse que ficaria no Real Madrid o máximo de tempo possível. Os resultados não foram os esperados. O jogo do time também não foi bom. Era hora de fazer alguma coisa. Depois do empate contra o Arsenal, conversamos sobre isso e decidimos”, comentou o treinador.

Pelos clubes que passou, Carlo Ancelotti sempre teve uma postura flexível com seus jogadores. A frente do jovem elenco do Real Madrid, o treinador trabalhou com uma linha ofensiva muito forte e que tinha também um meio campo consistente, sempre com uma formação em 4-3-3. Na Seleção Brasileira, Carlo contará com jogadores que treinou no clube espanhol, como Vini Jr e Casemiro, selecionados em sua primeira convocação. Outros nomes como Endrick e Rodrygo devem surgir em futuras listas do treinador.