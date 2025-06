Fotógrafo brasileiro está desaparecido após escalar montanha Artesonraju, no Peru

O fotógrafo brasileiro Edson Vandeira desapareceu no último domingo (1º/6) após escalar o pico Artesonraju, de 6.025 metros, localizado na Cordilheira Blanca, Peru.

Edson deveria ter retornado ao acampamento, porém não apareceu. Outros dois montanhistas peruanos, Pretel Alonzo Homer Efraín e Picón Huerta Jesús Manuel, também estão desaparecidos.

Edson Vandeira. Reprodução: G1 Comunicado da escola de guias peruana. Reprodução: G1

Beto Pinto Toledo, presidente da Associação de Guias de Montanha do Peru, confirmou o desaparecimento, e disse que equipes do Departamento de Resgate em Alta Montanha (DEPSAN) estão fazendo buscas no pico, com apoio de drones e outros montanhistas.

“Solicitamos urgentemente o apoio do Governo Central e do Ministério do Interior para o uso de um helicóptero, essencial para continuar as buscas em uma área de difícil acesso. Compartilhamos imagens do árduo trabalho que está sendo realizado. Cada segundo conta. Agradecemos sua solidariedade e pedimos que compartilhem esta publicação para unir forças neste momento crítico”, disse Beto.