Fotos: Henri Castelli nega affair, mas é visto aos beijos com loira

Na última quarta-feira (18/6), Henri Castelli foi flagrado ao lado de uma loira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e logo começaram as especulações de que o ator estaria vivendo um affair com a moça. Apesar do registro fotográfico, ele negou o romance e justificou que ela se tratava apenas de uma fã.

Mas como a coluna tem amigos por todos os cantos, queridos leitores, descobrimos que não foi bem isso. Os dois foram almoçar juntos e deram até uns beijinhos. E esta jornalista que vos escreve teve acesso exclusivo a vídeos e fotos do encontro.

Nas imagens, Henri Castelli e Aline Limas estão no estabelecimento e ela, inclusive, toma vinho. Na ocasião do flagrante, o artista, que está solteiro desde 2021, quando terminou o namoro com a influenciadora digital Sabrina Caminski, justificou que apenas estava ajudando a moça com as malas. Eita!

Quem é a loira?

Aline Limas é enfermeira e, durante a pandemia de Covid-19, chegou a chefiar a chefiar uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A moça tem 30 anos e é natural de Joinville (SC).

Mais tarde, ela deixou a carreira nas unidades de saúde e entrou para o mundo das plataformas adultas. Para ter acesso ao conteúdo da loira, os assinantes precisam pagar R$ 29,90. Ao todo, são 450 arquivos “picantes”, que ela afirma serem explícitos.

De acordo com seu perfil, a influenciadora já faturou R$ 500 mil com a nova carreira: “Você vai se surpreender com o que vai ver aqui. Conteúdo explícito hétero e bi com as minhas amiguinhas. Tudo sem censura”, garantiu ela no perfil, que também está disponível para interação com o público.

Henri Castelli e Aline Limas trocaram beijos

Henri Castelli e Aline Limas trocaram beijos

Henri Castelli e Aline Limas deram beijo durante almoço

Henri Castelli e Aline Limas deram beijo durante almoço

Henri Castelli e Aline Limas conversaram após flagrante em aeroporto

Henri Castelli e Aline Limas conversaram após flagrante em aeroporto

Henri Castelli e Aline Limas estiveram em um restaurante

Henri Castelli e Aline Limas estiveram em um restaurante

Henri Castelli nega affair, mas é visto aos beijos com loira

Henri Castelli nega affair, mas é visto aos beijos com loira

Henri Castelli

Henri Castelli

Henri Castelli

Henri Castelli

Hugo Barreto/Metrópoles 8 de 8

ator Henri Castelli e a namorada, Sabrina Caminski, participam da live Hash Talk, do apresentador Fellipy Lima, em Brasília

Hugo Barreto/Metrópoles