Francisco Cuoco morre aos 91 anos: relembre a trajetória do eterno galã da TV brasileira

O ator Francisco Cuoco, um dos maiores nomes da televisão brasileira, faleceu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, após cerca de 20 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a família, ele estava sedado e enfrentava complicações de saúde ligadas à idade, agravadas por uma infecção decorrente de um ferimento. A causa oficial da morte não foi divulgada.

Cuoco, que morava com a irmã Grácia, já enfrentava limitações físicas e era acompanhado por cuidadores para as tarefas do dia a dia. Recentemente, em uma entrevista, revelou estar com cerca de 130 quilos e enfrentando crises de ansiedade.

🌟 Uma carreira que atravessou gerações

Nascido em 1933, no tradicional bairro do Brás, em São Paulo, Francisco Cuoco começou a trilhar sua trajetória artística ainda jovem. Abandonou o curso de Direito para estudar na Escola de Arte Dramática, e logo passou a integrar grupos como o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e o Teatro dos Sete, ao lado de nomes como Fernanda Montenegro e Sérgio Britto.

Sua estreia na televisão ocorreu nos teleteatros da antiga TV Tupi, quando as produções eram exibidas ao vivo. Ganhou notoriedade em novelas das TVs Record e Excelsior, como Redenção (1966) e Legião dos Esquecidos (1968), antes de se consagrar na TV Globo, onde estreou em 1970.

📺 Protagonista de grandes sucessos

Ao longo das décadas de 1970 e 1980, Cuoco se tornou símbolo do galã brasileiro, protagonizando sucessos como:

Selva de Pedra (1972)

O Semideus (1973)

Pecado Capital (1975)

O Astro (1977)

O Outro (1987)

Ele formou par romântico com Regina Duarte em diversas produções, criando química marcante que ficou na memória afetiva do público. Seu talento transitava com naturalidade entre personagens densos e outros mais leves, sempre com grande entrega emocional.

🎭 Muito além das novelas

Cuoco também se dedicou ao teatro, ao cinema e até à música, gravando dois discos — um deles com orações. Já nos anos 2000, passou a fazer participações especiais em novelas e séries como Passione (2010), Sol Nascente (2016), Segundo Sol (2018) e Salve-se Quem Puder (2020).

Seu último trabalho na televisão foi no especial de fim de ano Juntos a Magia Acontece, em 2020. Em 2025, foi homenageado na série documental Tributo, do Globoplay, que relembrou sua rica trajetória artística.

🌹 Francisco Cuoco deixa um legado imenso para as artes cênicas brasileiras. Seu carisma, talento e paixão pelos palcos e câmeras continuarão vivos na memória dos fãs e da televisão.

Fonte original: Metrópoles.