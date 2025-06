Francisco Cuoco pesava 130 kg e lidava com ansiedade antes de morrer, aos 91 anos

Francisco Cuoco, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, faleceu nesta quinta-feira (19/6), aos 91 anos, após passar cerca de 20 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com sua irmã Grácia, com quem vivia, o ator enfrentava complicações de saúde relacionadas à idade e uma infecção causada por um ferimento.

Nos últimos anos, Cuoco revelou publicamente que enfrentava crises de ansiedade, o que acabou interferindo em sua alimentação. O ator chegou a pesar 130 quilos, situação que exigiu o auxílio de cuidadores para atividades básicas, como banho e locomoção.

Ele morava com a irmã, de 86 anos, em um apartamento na zona sul da capital paulista. Foi ela quem informou que, além da ansiedade e do ganho de peso, Cuoco enfrentava fragilidades naturais do envelhecimento, que contribuíram para o agravamento de seu estado de saúde.

Ícone da televisão, Francisco Cuoco deixa um legado de mais de seis décadas dedicadas à arte, com personagens marcantes que atravessaram gerações.

