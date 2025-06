Francisco Cuoco será velado nesta sexta (20) em São Paulo

O corpo do ator Francisco Cuoco será velado no Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, em São Paulo, nesta sexta-feira (20). A cerimônia de despedida acontecerá das 7h às 15h e será aberto ao público.

O enterro será fechado para familiares e amigos, e acontecerá a partir das 16h. Em nota, a assessoria do astro informou que a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. De acordo com comunicado, Francisco enfrentava problemas de saúde relacionados à idade avançada. Relembre a carreira do ator Com mais de 60 anos de carreira, Francisco Cuoco teve os primeiros passos trilhados em outra profissão. Nascido em 29 de novembro de 1933, filho do vendedor italiano Leopoldo Cuoco e da dona de casa Antonieta, o ator teve uma infância marcada por simplicidade no bairro tradicional de São Paulo, o Brás. A sua paixão era o circo que ficava armado em frente a sua casa, ali começou a se interessar pela arte. De origem humilde, Francisco foi feirante e quis cursar Direito na universidade. Mas foi ao conhecer a Escola de Arte Dramática de Alfredo Mesquita que o galã descobriu a sua vocação no universo da dramaturgia. O charme de Francisco Cuoco não passou despercebido no mundo artístico. Logo em sua estreia na televisão, em “Renúncia” (1964), da TV Record, o ator ganhou ainda mais notoriedade quando o assunto era beleza e excelência profissional. Em 1970 estreou na Rede Globo como protagonista de Assim na Terra Como no Céu, do diretor Dias Gomes. Mas foi com diretora Janete Clair que Cuoco interpretou personagens emblemáticas e que deu a ele o título de ‘mocinho’, como Cristiano em Selva de Pedra (1972), Alex em Semideus (1973) e o taxista Carlão, em Pecado Capital (1975) e tantos outros. Seu último trabalho na emissora foi em Segundo Sol, em 2018, onde interpretou Nestor Maranhão. Após 20 anos de dedicação exclusiva à TV, o ator voltou ao teatro e atuou em peças como “Três Homens Baixos” e “Deus é Química”.