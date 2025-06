Francisco Cuoco terá velório aberto ao público nesta sexta-feira em São Paulo

O público poderá se despedir do ator Francisco Cuoco nesta sexta-feira (21/6), em São Paulo. O velório será realizado das 7h às 15h, no espaço Funeral Home, localizado na Rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro da Bela Vista, região central da capital paulista.

O sepultamento ocorrerá às 16h, no mesmo dia, mas em cerimônia fechada, restrita aos familiares e amigos mais próximos.

Cuoco faleceu na manhã desta quinta-feira (20), aos 91 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Segundo sua irmã Grácia, com quem o ator vivia, ele partiu de forma tranquila, sedado, e rodeado por pessoas queridas. O ator estava internado no Hospital Albert Einstein há cerca de 20 dias, tratando de complicações de saúde relacionadas à idade e de um ferimento que evoluiu para infecção.

Confira a nota divulgada pela família na íntegra:

“É com pesar e consternação que a família comunica o falecimento do ator Francisco Cuoco. Ele estava com a família e partiu de forma tranquila e serena. Agradecemos todas as mensagens de pesar e manifestações de carinho.

O velório será amanhã, das 7h às 15h, aberto ao público, no Funeral Home – Rua São Carlos do Pinhal, 376, Bela Vista – SP. O enterro será às 16h, fechado para familiares e amigos.

A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Nossa gratidão e amor eterno por ter tido você em nossas vidas.”

Francisco Cuoco deixa um legado marcante na televisão brasileira, com mais de seis décadas de carreira e dezenas de personagens inesquecíveis que emocionaram o país.

📝 Matéria redigida por ContilNet, com informações de Metrópoles