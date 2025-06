Fraude no INSS: Presidente revela 214 mil respostas sobre descontos em benefícios

Gilberto Waller, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informou que o órgão recebeu, até o momento, 214.976 respostas de entidades sobre descontos em aposentadorias e pensões dos beneficiários. Porém, apesar do retorno expressivo, o erro de desconto indevido foi admitido em apenas 12 casos.

Nas situações em que o erro foi reconhecido, o INSS já emitiu guias de recolhimento da União (GRUs) para o ressarcimento dos valores que foram descontados de forma imprópria.

Segundo o presidente do INSS, as entidades também apresentaram documentos para tentar comprovar a regularidade dos descontos em 148 mil casos e apontaram 62 mil acordos feitos na justiça.

A Justiça Federal atendeu um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e determinou o bloqueio de R$ 23,8 milhões em bens de empresas e sócios suspeitos de realizaram a fraude contra os beneficiários do INSS.

No mês passado, as entidades envolvidas na fraude começaram a responder Processos Administrativos de Responsabilização (PAR), por suspeita de corrupção e formação de quadrilha. Segundo a investigação, elas utilizavam “laranjas” e documentos falsos no golpe.

