Frei Chico, irmão de Lula, é vice de sindicato alvo de investigação da Polícia Federal

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), ligado à Força Sindical, está no centro das investigações conduzidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria-Geral da União (CGU) e Polícia Federal (PF) sobre suspeitas de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O vice-presidente da entidade é José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A investigação apura a prática de descontos indevidos em aposentadorias de beneficiários do INSS. Segundo relatório da CGU, mais de 76% dos aposentados que tiveram valores repassados ao Sindnapi não autorizaram o desconto. A receita do sindicato saltou de R$ 23 milhões em 2020 para R$ 154 milhões em 2024. No Portal da Transparência, os valores recebidos da Dataprev somam R$ 457 milhões entre 2019 e 2024.

Frei Chico passou a ocupar o cargo de vice-presidente do Sindnapi em agosto de 2023. Reportagens indicam que sua nomeação teria contado com o apoio do presidente Lula. A entidade afirma, em nota oficial, que José Ferreira da Silva não é alvo da investigação e que os recursos recebidos são resultado do crescimento no número de filiados e da prestação de serviços aos aposentados.

A operação da Polícia Federal, batizada de “Sem Desconto”, já cumpriu mandados de busca e apreensão em sindicatos suspeitos. O TCU determinou a suspensão de todos os Acordos de Cooperação Técnica (ACT) entre o INSS e entidades de classe até que a apuração seja concluída.

O caso segue em andamento e não há, até o momento, denúncia formal contra Frei Chico. Ele é citado por seu papel na estrutura do sindicato investigado.