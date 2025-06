“Frente” do CV e líder comunitário são presos ao tentar matar vereador

Equipes da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prenderam o faccionado do Comando Vermelho (CV) Rafael Madeira Pitombeira, conhecido como Bradock, e Leandro Alvarenga da Silva, por tentativa de homicídio contra um vereador de Duque de Caxias, e sua assessora, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu em 28 de maio, na comunidade da Coreia.

Segundo agentes da 60ªDelegacia de Polícia (Campos Elíseos), Bradock é considerado “frente” do tráfico de drogas da região, dominada pelo Comando Vermelho. Enquanto Lucas seria um líder comunitário. Investigações apontam que o traficante, após ser avisado pelo comparsa, tentou impedir a presença do parlamentar no interior da comunidade sob alegação de que a área seria de um outro político.

Na ocasião, criminosos armados, inclusive com fuzis, ameaçaram as vítimas de morte. Diante da situação, o parlamentar e a assessora saíram da comunidade, momento que os bandidos atiraram. Entre eles, Braddock. Um dos disparos passou ao lado da cabeça do vereador.

Logo após sair do local, o parlamentar procurou a 60ª DP para a realização de notícia-crime. Contra a dupla, os agentes cumpriram dois mandados de prisão temporária pelos crimes de tentativa de homicídio e associação para o tráfico.