Frente fria avança sobre o Acre e provoca noites geladas até sexta-feira

Uma massa de ar frio de origem polar começou a atuar sobre o Acre nesta segunda-feira (9), trazendo chuvas, ventos intensos e queda nas temperaturas em várias regiões do estado. A informação é do meteorologista Davi Friale, que prevê uma semana marcada por contrastes no clima: dias secos e ensolarados e noites frias, principalmente entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13).

De acordo com Friale, após as instabilidades iniciais, o tempo deve firmar a partir de quarta, com sol predominante, poucas nuvens no céu e ausência de chuvas na maior parte do estado. Durante as madrugadas, os termômetros podem marcar entre 15 °C e 18 °C em cidades como Rio Branco, Brasileia e municípios próximos — sendo esse o período mais frio do dia, geralmente momentos antes do nascer do sol.

Apesar do frio nas primeiras horas da manhã, o calor volta a se intensificar ao longo do dia. As temperaturas máximas podem chegar a 34 °C no fim de semana, com aumento gradual do calor a partir de sexta-feira.

Ainda segundo a previsão, os ventos ao longo da semana soprarão predominantemente do sudeste, com variações do sul e do leste, em intensidade fraca a moderada, podendo ocorrer rajadas esporádicas. Já no sábado, com a mudança nas condições atmosféricas, os ventos devem passar a soprar do norte, com variações de noroeste e nordeste.

No fim de semana, o tempo volta a mudar no Acre. Estão previstas chuvas rápidas e isoladas, especialmente na região do vale do Juruá, embora o sol continue predominando na maior parte do estado.