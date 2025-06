Frente fria avança sobre o estado do Acre e Inmet alerta para risco potencial à saúde

O estado do Acre deve enfrentar um novo episódio de frente fria nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de perigo potencial para queda de temperatura, que pode chegar a até 5 °C em algumas regiões. O alerta começou a valer nesta segunda-feira (30) e segue em vigor até o meio-dia de terça-feira, 1º de julho.

De acordo com o Inmet, a previsão é de declínio de temperatura entre 3 °C e 5 °C, o que pode representar riscos leves à saúde, especialmente para pessoas mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

O mapa divulgado pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (CIGMA), ligado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), mostra que todas as regiões do Acre serão afetadas por essa mudança no tempo. Entre os municípios incluídos no alerta estão Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia e Xapuri. Diante do cenário, a recomendação é que a população fique atenta às orientações dos órgãos oficiais e se proteja contra o frio, especialmente durante a noite e o início das manhãs, quando as temperaturas costumam ser mais baixas.

