Frente fria derruba termômetros e traz chuvas e geada; confira o clima

Quem está no Sul e no Sudeste do Brasil deve preparar os casacos para a chegada de uma nova frente fria que chega nas regiões nesta sexta-feira (6/6). A massa de ar frio faz permanecer a possibilidade de chuvas nas duas regiões do país, principalmente nos estados do Paraná e São Paulo. Em Curitiba (PR), os termômetros marcam mínima de 15ºC, enquanto na capital paulista, 14ºC.

A chegada da frente fria, que desta vez tem caráter oceânico, proporciona volumes mais significativos de chuva na região nordeste do Paraná, mas também poderá provocar pancadas mais brandas no centro leste do estado. O mesmo ocorre no litoral leste de São Paulo.

Alertas

Segundo dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) há possibilidade de uma geada, no extremo sul do Brasil. O Inmet também emitiu um alerta de “perigo potencial” para tempestade no extremo norte do país, com chuva de até 50 mm/dia, principalmente no estado de Roraima e na região norte do Amazonas.

A massa de ar frio ainda causa chuva moderada e tempo nublado no litoral do Rio Grande do Norte e litoral norte da Bahia.

A recomendação do Inmet é de que a população evite enfrentar o mau tempo, observe a alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. O Instituto ainda deixa uma série de instruções para os moradores de áreas que possam ser mais afetadas pelas chuvas. Veja: