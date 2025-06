Frente fria mais intensa dos últimos anos chega ao Acre na próxima semana

Uma onda de frio polar, considerada a mais forte dos últimos anos, deve atingir o Acre a partir da próxima segunda-feira (30), segundo alerta do meteorologista Davi Friale, divulgado no site O Tempo Aqui. A previsão indica queda brusca nas temperaturas em todas as regiões do estado, especialmente nos vales do rio Acre e do Juruá.

Os ventos de origem polar devem começar a soprar nas primeiras horas da manhã de segunda, vindos da direção sudeste, com rajadas superiores a 40 km/h. A massa de ar frio representa a 11ª onda polar registrada em 2025 e será responsável pela quinta friagem do ano. Em cidades como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, as mínimas devem variar entre 10ºC e 13ºC, com sensação térmica abaixo dos 8ºC. No Vale do Juruá, os termômetros devem marcar entre 14ºC e 17ºC, com as noites mais frias previstas entre quarta (2) e sexta-feira (4).

Além do Acre, o frio também deve alcançar municípios do sul do Amazonas e de Rondônia, como Boca do Acre, Guajará-Mirim e Vilhena. A previsão aponta que o clima gelado pode persistir até o sábado (5), podendo se estender até segunda-feira (7). Diante da intensidade da friagem, o alerta reforça a urgência de campanhas de doação de agasalhos, especialmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais informações devem ser divulgadas pelo site O Tempo Aqui na tarde da própria segunda-feira, às 16h, no horário de Rio Branco.