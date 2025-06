Friale diz que Julho será o mês mais frio e seco do ano no Acre; veja previsão completa

O mês de julho é marcado por características climáticas bem definidas no Acre: é quando se registram as temperaturas mais baixas e os menores volumes de chuva do ano. As friagens provocadas pelas ondas de frio polar que avançam sobre a região tornam as manhãs geladas, enquanto os dias, geralmente secos e ensolarados, refletem o período de estiagem que domina a Amazônia Ocidental nesta época.

Para julho de 2025, a previsão do tempo indica que o mês deve começar com uma forte onda de frio polar, capaz de derrubar significativamente as temperaturas, especialmente em Rio Branco e na região do Vale do Rio Acre, é o que diz o pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”. A tendência climática aponta para temperaturas ligeiramente abaixo da média e chuvas dentro dos padrões normais, com variação de até 20% para mais ou para menos. A expectativa é de que a segunda quinzena registre pelo menos mais uma friagem e possíveis episódios pontuais de chuva.

Apesar da seca predominante, registros históricos mostram que também pode haver exceções. Em Rio Branco, por exemplo, a maior chuva registrada em 24 horas durante o mês de julho foi de 70,2 mm, em 1980. Já em Cruzeiro do Sul, o recorde foi de 94,4 mm, em julho de 1972.

Historicamente, os dados reforçam essa condição climática. Em Rio Branco, a menor temperatura já registrada em um mês de julho foi de 6,0 °C, enquanto em Tarauacá os termômetros chegaram aos 8,0 °C, ambos os casos ocorridos em 1975. Além disso, esse é o mês em que se observa o fenômeno do afélio — quando a Terra está mais distante do Sol —, o que costuma ocorrer nos primeiros sete dias do mês e contribui, indiretamente, para o resfriamento do período.

Do ponto de vista pluviométrico, julho também representa o auge da seca. A média de chuva em Rio Branco é de apenas 28,2 mm, com aproximadamente três dias de precipitação significativa. Em Cruzeiro do Sul, essa média é de 59,1 mm, e em Tarauacá, 47,7 mm. Comparado ao mês anterior, junho, a redução no volume de chuvas é evidente, especialmente na região leste e sul do estado, como Rio Branco e Epitaciolândia, que figuram entre os locais com menor índice de precipitação.

Durante todo o mês, devem predominar dias secos, com umidade relativa do ar extremamente baixa em várias cidades. Esses períodos prolongados de estiagem, combinados com noites frias e céu estrelado, são a marca registrada do inverno amazônico, com impacto direto na saúde, agricultura e dinâmica social da população acreana.