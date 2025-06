frio-em-sp:-campanha-arrecada-roupas-e-cobertores-para-animais-que-vivem-nas-ruas

O inverno em São Paulo, até o momento, tem sido realmente de baixas temperaturas. Para encarar a frente fria, as pessoas estão tirando os casacos dos armários. A situação dos cachorros que vivem nas ruas da cidade, no entanto, acende um alerta. Muitas vezes sem donos, os animais têm sofrido com o clima, mas a prefeitura está arrecadando cobertores e roupas para eles.

As doações são recebidas na sede da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico e em vários pontos da capital. A Cosap fica na rua Santa Eulália, 86, em Santana, ao lado do Campo de Marte, e arrecada os itens 24 horas por dia – basta deixá-los na caixa. Os endereços dos parceiros que fazem coleta podem ser consultados no final desta matéria.

A campanha para proteger os pets do frio acontece durante a Operação Baixas Temperaturas, que funciona quando os termômetros ficam abaixo de 13º C. A operação, vale destacar, visa cuidar de pessoas em situação de rua nas noites geladas. Para isso, tendas são instaladas em locais estratégicos e oferecem chocolate quente, chá, água, sopa, pão e cobertores a quem precisa. Na iniciativa, equipes também encaminham pessoas vulneráveis para serviços da rede socioassistencial.

Desde que a campanha começou, há cerca de um mês, mais de 700 itens para cachorros já foram arrecadados. Analy Xavier, coordenadora da Cosap, falou da importância de não deixar os pets caírem no esquecimento: “Com o mote ‘onde houver frio, que eu leve solidariedade’, em alusão à oração de São Francisco [protetor dos animais], a campanha pretende sensibilizar a população também para a situação dos animais que não têm um lar”.

Sobre as doações

Interessados em ajudar cachorros que vivem nas ruas podem doar roupas, cobertores e mantas que estejam em bom estado (e limpos). No momento, a principal necessidade, informou Analy, é de roupas para pets de grande porte. “A gente percebeu que a cobertinha é mais importante, porque assim pode atender os animais grandes e pequenos. Claro que as roupinhas são muito bem-vindas, mas a gente sempre fala que, se tiver que escolher entre doar uma peça ou outra, opte pelas mantinhas”, destacou.

Postos de coleta parceiros da Cosap

Bom Retiro: rua Cristina Tomás, 183;

Água Branca: avenida Francisco Matarazzo, 892;

Butantã: avenida Professor Francisco Morato, 2.385;

Alto de Pinheiros: rua General Furtado do Nascimento, 66, lote 01;

Vila da Saúde: avenida Professor Abraão de Morais, 1.845;

Vila Mariana: avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 341;

Santo Amaro: avenida Santo Amaro, 6.824, loja 04;

Jardim Santa Teresinha: avenida Aricanduva, 5.555, loja Arcos S-14/15/16/17;

Jardim América da Penha: avenida Condessa Elizabeth de Robiano, 5.500;

Imirim: avenida Engenheiro Caetano Álvares, 4.425.