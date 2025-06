Frio no Sul e menos horas de sol por dia. Confira previsão para junho

O frio intenso que tem atingido o Sul do país deve persistir durante o mês de junho. Considerado um dos meses mais frios do ano, o período também é marcado pela diminuição do número de horas de sol durante o dia, característica notável principalmente no Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Isso ajuda a reduzir e manter o ar frio durante a noite nesta época do ano.

A Climatempo prevê que junho de 2025 será mais frio do que o mesmo período em 2024, especialmente no Centro-Sul do Brasil.

Frio no Sul-Sudeste

As temperaturas tendem a ficar um pouco abaixo da média em áreas do Sul, Mato Grosso do Sul e de São Paulo

Climatempo traz que as geadas em junho de 2025 serão muito mais prováveis do que no ano passado.

São esperados dois eventos de frio intenso. Uma nesta primeira semana de junho e outro na última semana do mês.

Com exceção do centro-sul, a maioria das regiões no Brasil deverá ter temperaturas pouco acima da média. Confira:

Junho é conhecido por marcar o início mais acentuado do período de seca em boa parte do país. A Climatempo explica que historicamente é um mês de pouca chuva no Sudeste, no Centro-Oeste, no interior do Nordeste e também em áreas como Tocantins, o centro-sul do Pará e áreas ao norte do Paraná.

“A frequência e o volume de chuva médio são muito baixos em praticamente todas as áreas do Centro-Oeste, do Sudeste, do interior do Nordeste e também em parte da região Norte como Tocantins, no sul e no leste do Pará. No Sudeste e Centro-Oeste do país é muito comum que o mês de junho tenha vários dias consecutivos sem precipitação. A chuva do mês, em geral, ocorre de forma concentrada em poucos dias e pode até cair em apenas um dia, durante a passagem de uma frente fria”, afirma a Climatempo.

Características de junho