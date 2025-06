Funcional ou musculação: saiba qual é melhor para seu objetivo físico

Para quem quer ganhar músculos e alcançar a hipertrofia, dois tipos de exercícios aparecem como alternativas mais populares: a musculação e o funcional. Mas, afinal, qual é a melhor para ganhar massa muscular e quem se sai melhor em outros objetivos como ganhar definição ou perder peso?

O profissional de educação física Thiago Mattos, de São Paulo, explica que ambas atividades são benéficas, mas dependem dos objetivos. Se o intuito é trabalhar a resistência muscular, agilidade, coordenação e potência, geralmente os funcionais trazem mais vantagens do que a musculação. Agora, caso a intenção seja desenvolver a força máxima ou trabalhos hipertróficos, a musculação torna-se interessante.

“Treinamento funcional utiliza múltiplas articulações simultaneamente, utiliza de movimentos a partir do centro do corpo para as extremidades (membros) e baseados nos movimentos fundamentais humanos, exemplos: corrida, salto, arremesso, lançamento e entre outros”, respondeu Thiago.

“A musculação consiste na realização de alguns movimentos previamente padronizados com o uso de sobrecarga externa, ou seja, com uso de uma carga para realização desse movimento. Sendo que esses movimentos podem ser realizados em equipamentos específicos, utilizando halteres, anilhas, barras e as vezes até mesmo o peso corporal”, detalhou o educador físico.

9 imagens

Com o passar do tempo, o corpo entra em processo natural de envelhecimento e conseguir massa muscular pode ser um pouco mais complicado. No entanto, não é impossível. Quando combinado com bons hábitos alimentares e físicos, é possível conseguir massa magra

2 de 9

Uma das principais dicas para conseguir massa muscular é ter equilíbrio energético, praticar musculação e se alimentar da forma correta

3 de 9

Ter uma boa rotina de sono também é imprescindível, pois noites bem-dormidas favorecem o processo metabólico e promovem a recuperação do corpo após os exercícios físicos

4 de 9

Para obter bons resultados, outra dica é contratar o acompanhamento de um personal trainer, pois ter a supervisão de um profissional capacitado para auxiliar no que de fato você precisa, dentro das limitações de seu corpo, é o segredo para alcançar êxito

5 de 9

As atividades físicas promovem um aumento da capacidade cardiorrespiratória e no bem-estar geral. Além disso, ajudam a evitar câncer e diabetes. Para quem tem mais de 50 anos e deseja conseguir massa muscular, o crossfit é uma ótima opção

6 de 9

Depois dos 40 anos, o corpo diminui a produção de hormônios, do tônus muscular e aumenta o acúmulo de gordura. Por isso, pessoas com idades mais avançadas apresentam mais dificuldades para começar a realizar atividades físicas, principalmente se têm histórico de sedentarismo no passado

7 de 9

Apesar disso, uma rotina saudável é capaz de gerar um círculo virtuoso, no qual os níveis de hormônio melhoraram, o corpo ganha massa magra e o indivíduo fica mais disposto

8 de 9

O consumo de proteínas também ajuda no ganho de massa muscular. No entanto, para conseguir alcançar o seu objetivo é necessário realizar o ajuste desse alimento consumido ao longo do dia

9 de 9

A ingestão de água também é extremamente importante para quem quer tonificar o corpo. Além de todos os benefícios que o líquido possui, as fibras musculares são compostas de 75% a 85% de água

Guido Mieth/ Getty Images

